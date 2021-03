La Rappresentanza Commerciale della Federazione Russa conclude la visita a San Marino

Si è conclusa ieri la visita ufficiale della Rappresentanza Commerciale della Federazione Russa a San Marino. Nei due giorni, riporta una nota della Segreteria Industria, si sono susseguiti incontri istituzionali e commerciali, finalizzati alla crescita e allo sviluppo del rapporto di istituzioni e aziende dei due Paesi.



La delegazione formata dal Rappresentante Commerciale Igor Karavaev, dal vice-Rappresentante Commerciale Alexander Markov, dal Rappresentante della Società Statale Rostec in Italia Dmitriy Pavlenok e da Andrei Rogozianskii, Esperto del Dipartimento Economico della Rappresentanza Commerciale, è stata accompagnata dal Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi in siti strategici del territorio, individuati nel piano infrastrutturale. Grande interesse dai rappresentanti della Federazione per le aree dell’ex Tiro a Volo di Murata, della Cava Antica ora Parcheggio 6, dell’Aviosuperficie di Torraccia e dell’ex Electronics.









A Palazzo Begni l'incontro con il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari in udienza privata. Tra i tanti temi al centro della discussione il recente approvvigionamento vaccinale, raggiunto grazie all’intesa con il Russian Direct Investment Fund. La Federazione ha incontrato anche i rappresentanti delle associazioni di categoria sammarinesi (ANIS, OSLA, UNAS, USOT e USC), oltre a quelli dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico e della Camera di Commercio per analizzare i possibili settori di investimento e punti di incontro tra mercato sammarinese e quello russo. Nella giornata di ieri invece sono state visitate alcune aziende del territorio: Alutitan Spa, Denver Spa, Aqua Viva Srl, Promopharma Spa, Cooperativa Agricola Latte Sammarinese, Marino Cristal Spa, Electra Spa, Farmagan Spa, One More, Titan Egineering Spa e The Market.



Dal Segretario Fabio Righi grande soddisfazione per la visita e per la risposta delle aziende sammarinesi che hanno dimostrato interesse a svilupparsi verso il mercato russo. "Pragmatismo, vivacità e grande attenzione al confronto e disponibilità a dare seguito al lavoro e agli incontri di questi giorni. - dichiara - Opportunità positive, volontà di sviluppare insieme business per aziende sammarinesi interessate a lavorare con la Federazione russa e per aziende e imprenditori russi interessati ad investire sul Titano".