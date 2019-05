Regime agevolato transitorio, USOT: "Un giudizio solo dopo aver visto il documento"

USOT rilancia la necessità di snellezza burocratica, auspica semplificazioni fiscali contabili per le imprese di piccole dimensioni e torna sull'emendamento con cui si conferisce al Governo la delega per l'introduzione del regime agevolato transitorio: “Rispettiamo le legittime prese di posizione di UNAS e CSU, ma per quanto ci riguarda un giudizio si potrà dare solo dopo aver discusso un documento aperto che il Governo dovrà fornire e sul quale confrontarci”. Ma al Governo USOT pone due condizioni: “che le bozze che vengono fornite siano realmente 'aperte' per non svilire il confronto; ancora, che vengano consegnate in tempi congrui - “non la sera per la mattina” - dicono, per poter sviluppare una analisi finalizzata al confronto.