Premier Meloni: 'Fortissima apprensione per quanto accaduto in Polonia"

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in Indonesia per il G20, ha partecipato a Bali alla riunione tra gli Alleati Nato ed europei per valutare il da farsi dopo i missili caduti in Polonia, una "ulteriore conferma della gravità e delle conseguenze della ingiustificata aggressione russa nei confronti dell'Ucraina", sottolinea Palazzo Chigi. Meloni "manifesta fortissima apprensione e preoccupazione per quanto accaduto in Polonia", ed "esprime solidarietà al Governo e al popolo polacco", telefonando anche al presidente del Consiglio polacco Morawiecki.

Ieri la premier per un'ora a colloquio con Biden per ribadire la solidità dell'Alleanza atlantica, poi un incontro con Erdogan su terrorismo e migranti.