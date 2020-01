Lorenzo Forcellini Reffi nuovo presidente di Domani Motus Liberi

L'Assemblea degli aderenti di DOMANI - Motus Liberi ha nominato all'unanimità come nuovo Presidente, Lorenzo Forcellini Reffi che va a sostituire Fabio Righi, neo nominato Segretario all'Industria. L'Assemblea è stata anche un'occasione per confrontarsi su alcuni temi con i membri del Consiglio Grande e Generale di DOMANI - Motus Liberi e per fissare i prossimi obbiettivi da raggiungere.