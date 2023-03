Alcaraz e Rybakina vincono Indian Wells

Se sei il più giovane n°1 di sempre un successo a Indian Wells non fa troppa notizia, non fosse per il modo in cui Carlos Alcaraz si mette in bacheca il torneo. Il quasi 20enne spagnolo domina la finale contro Daniil Medvedev, che non solo è 5° nel ranking ma si esibiva sulla sua superficie preferita e veniva da 19 successi in fila. Nulla che possa scalfire Alcaraz che fa 6-3 6-2, conquista il terzo Masters 1000 in carriera – dopo quelli di Miami e Madrid dello scorso anno – e ristrappa a Djokovic la vetta della classifica ATP. Il campione in carica degli US Open ci mette un'oretta a liquidare la pratica: il primo break arriva già nel secondo gioco, strappo decisivo per far sua la partita d'apertura. E nella seconda deborda prendendosi 4 giochi consecutivi, con Medvedev incapace di reagire e bloccato al 33% di punti vinti con la seconda, 14 errori forzati e 12 punti in risposta. Di tutt'altro stampo gli impressionanti numeri di Alcaraz, tra questi 80% di punti con la prima e 18 vincenti.

Tra le donne invece va in scena la riedizione della finale dell'ultimo Australian Open, ma con esito opposto. Elena Rybakina coglie il suo primo WTA 1000 superando 7-6 6-4 Aryna Sabalenka in quella che, al contrario dell'ultimo atto maschile, è una gara combattuta. Soprattutto nella prima partita, decisa al tie break dopo 24 punti giocati e due set point annullati da Rybakina. Che nella seconda strappa subito il servizio e allunga ulteriormente nel 7°, andando su un 5-2 che Sabalenka, pur trovando subito un contro-break, non riuscirà a colmare. La detentrice di Wimbledon fa suoi i due giochi seguenti, si prende il titolo e, per la prima volta, sale al 7° posto del Ranking WTA.