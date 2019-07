Buona prestazione di Matilde Terenzi ai Giochi Nazionali Bruno Tiezzi 2019

A Lamezia, in provincia di Catanzaro, si sono svolti i Giochi Nazionali Bruno Tiezzi 2019, campionato italiano di Federazione riservato alle categorie giovanissimi ed Esordienti. Presenti una ventina di società provenienti da tutt'Italia e un centinaio di atleti. A rappresentare San Marino è stata Matilde Terenzi accompagnata dal l'allenatrice Marianna Mazzini. Per la specialità di roller cross Matilde è arrivata undicesima in qualifica per aggiudicarsi poi il quattordicesimo posto in classifica finale; per la specialità di speed slalom si è aggiudicata il diciottesimo posto su 34 atleti; nella specialità di slide è giunta settima, mentre in classic style è arrivata nona su 36 atleti.