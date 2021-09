Chris Anker Sorensen: investito da un'auto, muore a 37 anni

L'Unione Ciclistica Internazionale ha annunciato la morte dell'ex ciclista danese Chris Anker Sorensen, vincitore in particolare di una tappa al Giro nel 2010. La morte è avvenuta secondo diversi media in un incidente stradale mentre era in bicicletta.

"Abbiamo subito una tragica perdita oggi con la scomparsa dell'ex ciclista professionista e giornalista Chris Anker Sorensen", ha detto l'UCI sul suo account Twitter, inviando le sue condoglianze alla famiglia e ai suoi cari, nonché alla Federazione ciclistica danese. Secondo gli organi di stampa belgi che confermano le informazioni del canale televisivo danese TV 2 SPORT, Chris Anker Sorensen è morto a Zeebrugge, a margine dei Mondiali del 2021.

Dopo la carriera agonistica, è diventato un collaboratore della televisione danese ed è stato in Belgio per i campionati mondiali di ciclismo su strada, che prenderanno il via domenica con la cronometro tra Knokke-Heist e Bruges. Secondo la televisione belga Sporza, Sorensen era in viaggio in bicicletta quando è stato coinvolto in un incidente con un'auto. Chris Anker Sorensen aveva 37 anni e indossò principalmente le maglie delle squadre CSC, Saxo Bank e Tinkoff.

Oltre all'ottava tappa del Giro d'Italia nel 2010, ha vinto anche la sesta tappa del Critérium du Dauphiné nel 2008 e il titolo di campione danese su strada nel 2015, il suo ultimo grande successo. (ANSA)