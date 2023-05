Medvedev sceglie Roma per il primo trionfo sulla terra

Da terra inespugnabile a terra promessa in una finale. E passando da Roma. Daniil Medvedev vince il primo torneo in carriera sul rosso, superficie che ha sempre cordialmente detestato. Vince a Roma e torna numero 2 del mondo alla vigilia di un Roland Garros che oggi può guardare con occhio meno pessimista. Un doppio 7-5 a Holger Rune in un'ora e 42, lo stesso che invece lo aveva battuto nel quarto di finale di Montecarlo. Più a suo agio sulla superficie, era stato il danese a prendere il comando delle operazioni, ma annullate due palle break, Medvedev ha cominciato a sbagliare meno. Arrivati ai punti che contano sul 5-5, Rune sbaglia qualcosa di troppo e perde il set. Andamento analogo nel secondo col danese a farsi preferire in avvio e questa volta i rimpianti sono anche maggiori visto che sul 5-3 Rune ha sentito forte il profumo del terzo set. Ma ad un passo dal traguardo, arriva qualche errore inatteso che è servito a caricare il russo. Quattro giochi a fila e altro 7-5. Va in archivio un'edizione tormentata del Master 1000 di Roma con pioggia e freddo a costringere gli organizzatori a repentini e quasi quotidiani cambi di programma. Ma quando a vincere è il numero 2 al mondo, la missione è tecnicamente compiuta. E tutto il resto sfuma.