Minisini d'argento ai Mondiali: 2° nel solo tecnico

E' rinato Giorgio Minisini. Dopo il grave infortunio al ginocchio – che gli aveva impedito di essere a Fukuoka nel 2023 – l'azzurro aveva bisogno di un segnale, per rilanciarsi. E questo è arrivato ai Mondiali di Doha: il “Golden Boy” della danza in piscina ha trovato una splendida medaglia d'argento nella finale del solo tecnico, ad appena un punto dall'oro conquistato dal 16enne cinese Yang Shuncheng. Una grande prestazione per Minisini, autore di un errore nel duo misto con Susanna Pedotti che gli era costato il podio. Nella prova individuale, però, il 27enne romano ha fatto la differenza soprattutto nell'esecuzione arrivando ad un punteggio finale di 245.3166. Più staccato il colombiano Gustavo Sanchez, bronzo a 231. E' il secondo metallo per l'Italia nella rassegna iridata, dopo l'altro argento ottenuto nei tuffi da Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci.

Si è fermata al 5° posto invece Sarah Jodoin di Maria nella piattaforma 10m. Resta comunque il miglior piazzamento di sempre di un'italiana in una finale Mondiale per questa gara. Fuori categoria le due cinesi, uniche ad aver superato i 400 punti. Oro per Quan Hongchan, capace di ottenere ben 4 dieci dai giudici nel triplo e mezzo indietro raggruppato. Argento a Chen Yuxi, bronzo – storico – per la britannica Spendolini-Sirieix.