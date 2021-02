Parallelo a squadre, oro alla Norvegia

È tutta scandinava la finale del Parallelo a squadre. L'oro è della Norvegia, capace di sopperire alle tante assenze – Kilde su tutti – e infine vincente 3-1 sulla Svezia. Bronzo per la Germania, premiata, nella finalina con la Svizzera, grazie al miglior tempo complessivo, decisivo dopo il 2-2. Proprio coi tedeschi, nei quarti, si è interrotto il cammino dell'Italia.









Andata a punto solo nella prima gara con Delago, scesa in pista al posto dell'infortunata Della Mea (rottura del crociato e stagione finita). Dopo il suo successo su Aicher però arrivano i ko di Borsotti, contro Luitz, di Pirovano, contro Filser, e di De Aliprandini, contro Schmid, e dunque è 3-1 Germania. Poi battuta dalla Svezia, premiata, dopo il 2-2, dal miglior tempo totale. Stessa cosa per la Norvegia, che nel pari con la Svizzera la spunta per due miseri centesimi. In finale Stjernesund batte Alphand per il vantaggio norvegese, pareggiato dal successo di Hector su Riis-Johanssen. Lo strappo lo firmano Foss-Solevaag (impostosi per 5 centesimi su Jakobsen) e Solheim, che dominando su Roenngren conquista il 3-1 e dà l'oro alla Norvegia.