Prada Cup: Luna Rossa avanti 2-0

L'ultimo atto resta lungo – bisogna vincere, infatti, 7 prove – ma Luna Rossa ha già posto le basi con un doppio successo nella prima giornata della finale di Prada Cup. Il Team UK non può nulla contro la barca italiana che non sbaglia una manovra e si aggiudica entrambe le regate. Nella prima gli uomini di Prada aumentano il vantaggio su Britannia ad ogni lato del percorso e alla fine chiudono con 1'52'' di vantaggio sugli avversari.

Il leggero vento (6-9 nodi) da Nord Est favorisce Luna Rossa: queste sono le condizioni che predilige e che si ripresentano pure nella seconda regata. Questa volta le imbarcazioni, però, sono più vicine – e Ineos si trova addirittura in vantaggio per qualche secondo – ma non c'è storia. L'equipaggio azzurro si mette in moto e trionfa di 26 secondi. Domani sono in programma altre due regate e chi ne vince 7 di 13 si garantisce il diritto di sfidare Emirates Team New Zealand.