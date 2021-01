Marta Bassino ha vinto, lo slalom gigante di Kranjska Gora. Il successo della Bassino permette all'Italia di toccare quota 97 successi nella storia dello sci alpino femminile. Per l'azzurra è la quarta vittoria in carriera, la terza stagionale. E' leader della classifica di gigante. Seconda la francese Tessa Worley e terza la svizzera Michelle Gisin.