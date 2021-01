Serie A1: Novara per la vetta, Bergamo per la salvezza

Tutto facile per Novara nel primo dei due anticipi della 19ª giornata di Serie A1. Le campionesse d'Europa in carica superano Brescia con un netto 3-0 e ottengono la dodicesima vittoria consecutiva. La Igor Gorgonzola continua a mettere pressione alla capolista Conegliano, non sbagliando più un colpo proprio dal ko nello scontro diretto dello scorso 14 novembre. Le Leonesse non possono nulla, nonostante il fattore campo. I primi due set si chiudono con un doppio 25-19 mentre nel terzo è 25-16 grazie a Britt Herbots che sale in cattedra e sarà la miglior realizzatrice dell'incontro con 18 punti. Per le azzurre in doppia cifra anche Bosetti (12) e Smarzek (10). A Brescia non bastano gli 11 di Nicoletti e i 10 di Jasper: le ragazze di coach Mazzola ora si dovranno rimboccare le maniche in vista dell'importantissima sfida salvezza contro Perugia del prossimo turno.





Sempre nella lotta per non retrocedere fa un bel passo avanti la Zanetti Bergamo che si riscatta dalla sconfitta contro Firenze e batte Cuneo a domicilio. Finisce 3-1 per le orobiche che vincono in rimonta: la Bosca San Bernardo, infatti, si impone 25-22 nel primo parziale ma crolla nei successivi 3 per 25-23 25-22 25-16. Tre punti fondamentali per la squadra allenata da Turino, boccata d'ossigeno che consente a Bergamo di raggiungere Casalmaggiore a quota 14. Sugli scudi la statunitense Khalia Lanier, autrice di 21 punti.