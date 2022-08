Sinner sconfigge ancora Alcaraz e vince il Croatia Open

Jannik Sinner ha vinto il torneo Atp 250 Croatia Open a Umago battendo in finale in tre set il favorito n.1 e campione uscente Carlos Alcaraz col punteggio di 6-7, 6-1, 6-1. Dopo il primo set vinto al tie-break dallo spagnolo, l’altoatesino reagisce alla grandissima e conquista velocemente gli altri due parziali. L'altoatesino, alla ottava finale in un torneo Atp, ha riportato la settima vittoria, mentre per lo spagnolo, da oggi n.4 al mondo, era la sesta del 2022. Niente bis a Umago, dunque, per Alcaraz.