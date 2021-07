Patrick Konrad ha vinto la 16ma tappa del Tour de France, 169 km da Pas de la Case a Saint Gaudens. L'austriaco è arrivato in solitaria con 42" di vantaggio su Sonny Colbrelli, secondo in volata davanti a Matthews. Nulla di nuovo in vetta alla generale: Pogacar comanda con 5' 18" su Uran e 5' 32" su Vingegaard.