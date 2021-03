Volley, la Coppa Italia è di Conegliano, super Paola Egonu

Conegliano ha vinto la Coppa Italia 2021. Nella finale di Rimini le pantere superano 3-1 (25-17; 25-23; 22-25; 25-18) Novara e conquistano il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa. La squadra campione d'Italia in carica ha confermato il pronostico della vigilia e dopo aver eliminato Monza in semifinale ha superato Novara nella finalissima. E' la terza Coppa Italia dopo quelle vinte nel 2017 e nel 2020. Per la squadra di coach Daniele Santarelli è anche la 55' vittoria consecutiva, la 37' in questa stagione. Prestazione di altra categoria per Paola Egonu, l'opposto ha messo a segno 37 punti con 5 aces. E' stata meritatamente eletta MVP.