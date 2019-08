Al via la Serie B: Pisa-Benevento inaugura la stagione calcistica

La conferenza stampa di Luca D'Angelo

Stasera inizia la stagione calcistica italiana con Pisa-Benevento che apre il Campionato di Serie B. Per il tecnico dei nerazzurri Luca D'Angelo è anche il debutto da allenatore nella serie cadetta, contro una delle favorite alla vittoria del campionato. “Stiamo bene. Mi auguro - ha detto durante la conferenza stampa pregara - che la squadra riesca a sciogliersi immediatamente già durante il riscaldamento, perché è molto importante poter vivere questo esordio con la giusta tranquillità. In tanti ci dicono di puntare su questo entusiasmo ma credo che prima di tutto si debba cercare di giocare a calcio nel miglior modo possibile. L’entusiasmo aiuta, ma non è determinante. Affrontiamo il Benevento, una delle favorite per la vittoria del campionato, insieme a Empoli, Frosinone e Ascoli. Affronteremo giocatori importanti e dovremo avere la massima attenzione ai particolari perché salendo di categoria il margine di errore diminuisce. Proveremo comunque a fare la partita e a vincere perché queste sono le nostre caratteristiche".