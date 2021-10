Carrarese-Entella 1-1

La Virtus Entella proprio non ingrana e anche sul campo della Carrarese – altra formazione da metà classifica – esce un 1-1. Che non risolve le magre dei liguri, alla sesta partita consecutiva senza tre punti. Schenetti per Magrassi che non inquadra il tocco al volo ravvicinato; idem, dall'altra parte, per Tonjov, pescato di testa da Battistella. Ancora Carrarese col siluro da lontano di D'Auria, Paroni alza in angolo. Alla ripresa la scena va a Schenetti: punizione appena fuori prima e poi girata da centro area su invito di Cleur, Vettorel respinge. Altrettanto pronto Paroni, di nuovo sul pezzo sulla bordata di Battistella.







Per sbloccarla serve un suicidio in blocco della retroguardia ligure: Karic all'indietro, Coppolaro e Bruno vanno in tilt tra loro e ne esce un tocco che spiana la strada all'inserimento vincente di D'Auria. A raddrizzare la serata alla Virtus è il subentrato Capello, che sulla sinistra taglia fuori Khailoti e serve per la testa di Dessena, Vettorel è battuto sul suo palo e il pari è cosa fatta.