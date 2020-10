Europa League: In campo Milan, Roma e Napoli

nel video Paulo Fonsenca

Per il Gruppo H il Milan riceve lo Sparta Praga. I cechi sono stati sconfitti in casa alla prima giornata dai francesi del Lilla. Milan favorito ovviamente ma come sempre in Europa non si deve sottovalutare nessuno. Lo Sparta Praga è in testa al campionato Nazionale a punteggio pieno, 6 vittorie in 6 gare, campionato momentaneamente sospeso per Covid. Uno Sparta che non ha nulla da perdere può rappresentare una minaccia concreta per Ibra e compagni qualora non affrontassero la partita con la dovuta concentrazione. Su questo si basa la filosofia di Stefano Pioli.





Turn Over per Fonseca che per l'attacco ha scelto l'ultimo arrivato: Borja Mayoral. I bulgari sono nella stessa situazione dello Sparta Praga avversari del Milan. Persa la prima in casa la Roma ha bisogno di fare risultato a tutti i costi. L'allenatore oltre a Borja Mayoral ha scelto un altro spagnolo: in porta non ci sarà Mirante ma Paul Lopez. Nel Gruppo F invece il Napoli si trova nella situazione opposta alle altre due italiane. Dopo aver steccato la prima in casa, non può più permettersi passi falsi se non vuol perdere l'Europa e il cliente non è dei più facili. Alle 21 la squadra di Gattuso affronta a San Sebastian il Real Sociedad. Basta guardare la classifica della Liga per capire che quella di questa sera sarà una gara difficilissima per i partenopei. La formazione spagnola di Alguacil è in testa con 14 punti frutto di 4 vittorie 2 pareggi e una sola sconfitta. Curiosità, domani a Napoli tutti ricorderanno un compleanno d'eccellenza. Diego Armando Maradona compie 60 anni.

Sentiamo Stefano Pioli, allenatore Milan e Paulo Fonseca allenatore Roma