Il Cesena con Capanni fa festa a Legnago (0-1)

Sotto il diluvio il primo problema per tutti è stare in piedi. Sul campo è battaglia in un sabato in cui (forma addio) conta solo la sostanza. Il Cesena la vince con merito anche se solo all'ultimo respiro. Prima clamorosa occasione ospite: Pizzignacco male, Bortolussi ruba e arma Russini. Il palo salva il Legnago. Prima mezz'ora tutta bianconera, numero di Koffi per il rimorchio di Bortolussi, il bomber anticipato al momento di colpire i padroni di casa si fanno preferire sul finire di tempo.





Prima c'è Bulevardi da fuori con Nardi a pugni chiusi e poi il guizzo del portiere bianconero è decisivo quando disinnesca Morselli che già aveva visto gol. Ripresa, Il Legnago parte bene e poi si spegne. Luppi con Bulevardi che prova una mandrakata alla Ibra. Di qui alla fine è assedio Cesena che le prova tutte. Anche con tanti cambi. Collocolo da fuori non trova il bersaglio e poi sembra fatta quando Peterman la mette sulla testa di Ardizzone, il capitano sbatte sul secondo legno di giornata. Viali richiamo l'esausto Russini per il giovane Capanni, sarà la mossa decisiva. Intanto Ardizzone va ancora vicinissimo al vantaggio, ma a portiere battuto trova Ricciardi a salvare miracolosamente. E però quando sono passati quasi 3 dei 5 minuti di recupero, ecco Nardi che picchia lungo, Perna è un po' incerto nella ribattuta e Capanni al volo si inventa il tiro da tre punti. Un destro da delirio collettivo che vale il sesto risultato utile consecutivo e un posto centrale nella griglia play off.