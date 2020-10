Il Matelica non molla e riprende il Sudtirol

Matelica - Sudtirol

˜ una sfida inedita ma anche uno scontro al vertice tra Matelica e Sudtirol, entrambe reduci da due vittorie nelle prime due giornate di campionato. Si gioca all'Helvia Recina di Macerata e la gara non tradisce le attese. Al Sudtirol bastano 6 minuti per trovare il vantaggio. Sulla punizione di Casiraghi, Leonetti anticipa tutti ma beffa il proprio portiere per la più classica delle autoreti. La squadra di Stefano Vecchi ci riprova con l'inserimento di Karic, Cardinali è bravo ad opporsi e a mettere in angolo. Ospiti che trovano anche il raddoppio con Vinetot, rete annullata per posizione di fuorigioco. Poco dopo la mezz'ora, il pareggio dei padroni di casa. Poluzzi respinge la conclusione di Moretti ma non può nulla sulla rovesciata di Balestrero. Per il centrocampista biancorosso, si tratta del terzo gol stagionale. Padroni di casa, ora più intraprendenti, cross di Leonetti per la battuta di Calcagni, respinta dalla difesa avversaria. Poco prima del riposo, Karic dalla distanza, Cardinali ancora in angolo. Ad inizio ripresa, Moretti chiama e Poluzzi risponde cosi, salvando porta e risultato. Una manciata di minuti e Cason è attento nel respingere sulla ribattuta di Fischnaller. L'ultima emozione al minuto 82, con la gran botta di Rover e palla di poco alta sulla traversa. Matelica - Sudtirol finisce 1 a 1 ed è un pareggio tutto sommato giusto.