Il San Marino Calcio perde anche la prima di campionato

È un pessimo inizio di stagione quello del San Marino Calcio. La squadra di Cascione dopo essere stata eliminata in Coppa Italia crolla anche con il Tau Altopascio con un roboante e netto 4-1. Toscani in vantaggio dopo appena 7 minuti con Atzeni. Al 20° è già 2-0 autore del gol Andolfi. De Angelis su calcio di rigore accorcia le distanze, ma nella ripresa il Tau allunga con Bruzzo al 51° e Motti all'80°. Sconfitta pesantissima per il San Marino Calcio contro una squadra non certo partita con i favori del pronostico.