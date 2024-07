Inghilterra avanti dal dischetto. Olanda in rimonta con un'autorete

L'Olanda batte in rimonta la Turchia di Vincenzo Montella e si qualifica per la semifinale di Euro2024. Nel primo tempo i turchi la sbloccano con il difensore Akaydin. Nella ripresa il pareggio olandese sugli sviluppi di un corner con il colpo di testa del giocatore dell'Inter De Vrij al 70'. La rimonta è completata sei minuti più tardi con l'autorete di Muldur che, nel tentativo di anticipare il diretto avversario, infila nella propria rete il cross di Dumfries. Nel finale miracolo del portiere Verbruggen.

In semifinale anche l'Inghilterra che supera ai calci di rigore la Svizzera. Nazionale rossocrociata in vantaggio con Embolo. Il pareggio inglese con Saka. Dal dischetto decisiva l'errore di Akanji che sbaglia il primo rigore. Definite dunque le semifinali degli Europei: Spagna - Francia martedì, mentre il giorno seguente sarà Inghilterra - Olanda. La finale è in programma per domenica prossima.