Completato il tabellone dei quarti a Euro 2020. La Danimarca ha eliminato la Repubblica Ceca battendola per 2-1: Delaney e Dolberg nel primo tempo hanno reso vano il gol di Schick nella ripresa. In serata tutto facile per l'Inghilterra, a valanga sull'Ucraina. Doppietta di Harry Kane, gol di Maguire ed Henderson per il 4-0 finale.