Roma-Milan 1-2, Kessie e Rebic firmano la vittoria

La Roma perde l'ennesimo scontro diretto in zona Champions e cede 2-1 contro il Milan che così allunga su Lazio e Juve che, nella 24^ giornata, hanno lasciato punti per strada. Il gol su rigore di Kessie – dopo il fallo in area di Fazio su Calabria - e il bel diagonale di Rebic nella ripresa hanno messo la firma sul successo rossonero. Nel mezzo il pareggio della Roma con un destro a giro di Veretout dal limite. Nel finale la Roma ha provato ad agguantare il pareggio con almeno tre occasioni da gol, due capitate sui piedi di Mkhitaryan in contropiede, ma anche i rossoneri non hanno sfruttato un paio di buone azioni per calare il tris.