Serie C: Cesena a Legnago, sfide ostiche per Ravenna e Imolese

Vincere per assestarsi in maniera stabile in zona play-off. E' questo l'obiettivo del Cesena di Viali, impegnato in uno dei 3 anticipi del sabato di Serie C. Il Cavalluccio va in trasferta – dove ha ottenuto 3 dei 5 hurrà stagionali – contro il Legnago, formazione affetta da “pareggite”con ben 7 X su 11 partite giocate. Da Verona, poi, si scende fino a Modena dove i canarini cercheranno di rimettersi in marcia contro la Fermana e tornare ad un successo che manca da 3 giornate. Sfida da metà classifica, invece, quella tra Matelica e Gubbio.





Le prime della classe scendono in campo la domenica alle 15: il Padova di scena al “Benelli” contro il Ravenna di Colucci, alla ricerca della prima vittoria sulla panchina giallorossa. L'impegno è dei più proibitivi contro la capolista che viene dal roboante 5-3 con la Vis Pesaro. In coabitazione con i biancoscudati in vetta c'è il Sudtirol che non perde da 6 giornate e vuole proseguire la striscia positiva nel match quasi “da testacoda” con l'Arezzo. Appaiate a quota 21 Triestina e Sambenedettese che si affronteranno alla stessa ora al “Nereo Rocco”.

Nelle parti basse del Girone B spicca il derby marchigiano tra Vis Pesaro e Fano, in programma alle 17.30: i biancorossi vogliono uscire dai play-out, i granata ci vogliono entrare e festeggiare quello che sarebbe il primo successo in campionato. Tra le romagnole manca, poi, l'Imolese di Roberto Cevoli che va al “Curi” contro l'ostico Perugia per riscattare i 4 ko di fila. Chiudono il programma gli scontri play-off Feralpisalò-Mantova e Virtus Verona-Carpi.