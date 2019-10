Triestina – Padova 2-0 Seconda sconfitta consecutiva per il Padova.

Triestina – Padova 2-0

Lo si può definire un derby quello tra due squadre unite nel ricordo del Paron Nereo Rocco. Per Carmine Gautieri è il debutto sulla panchina dell'Alabarda che comincia meglio. Sull'iniziativa di Procaccio, da lontano Gatto non inquadra lo specchio della porta. Occasioni con il contagocce, ma il Padova al termine di frazione si fa trovare impreparato sulla verticalizzazione di Procaccio, poi scambio di lusso, Granoche Gomez, il numero 25 si presenta solo davanti a Minelli e non sbaglia. Padroni di casa in vantaggio. Di giallo fosforescente c'è da vedere poco o nulla, la squadra di Ametrano, Sullo squalificato non è in panchina, ha il baricentro troppo alto e si espone alle ripartenze come accade al 55esimo quando Gatto salta Pelagatti poi è fortunato sulla conclusione deviata in maniera determinante da Kresic. Raddoppio alabardato. Timida e impacciata la capoclassifica che rischia di subire il tris sul tuffo di Granoche di testa, palla ad un soffio dal palo. Nel finale Mokulu cade in area ma gli viene fischiata punizione contro per fallo di mano. Parte bene Gautieri, più preoccupato adesso Sullo. Al Nereo Rocco di Trieste, Triestina batte Padova 2-0