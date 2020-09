Truffa per la cittadinanza a Luis Suarez: esame concordato per la Finanza di Perugia

Guai in vista per l'attaccante del Barcellona Luis Suarez in merito all'esame di italiano sostenuto lo scorso 17 settembre all'Università per Stranieri di Perugia. Un'inchiesta della Guardia di Finanza della Procura della capitale umbra ha, infatti, accertato che l'esame per ottenere la cittadinanza sarebbe stato superato dal centravanti della nazionale uruguaiana grazie a una truffa. Dalle indagini è emerso che gli argomenti erano stati concordati prima, così come i punteggi assegnati prima ancora dello svolgimento della prova. Tra gli indagati anche la rettrice dell'Università Giuliana Grego Bolli e il direttore generale Simone Olivieri.

Replica l'Università per Stranieri di Perugia: "la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite per l'esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez". Lo si legge in una nota di Palazzo Gallenga. L'Ateneo "confida che ciò emergerà con chiarezza al termine delle verifiche in corso".