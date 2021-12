Badalassi ne fa 3 in 18': il Tre Penne supera il Pennarossa

Entra, ne segna 3 e mantiene il Tre Penne lassù davanti a tutti: Imre Badalassi fa saltare il banco e risolve una partita complicata per la banda dello squalificato Stefano Ceci contro un Pennarossa che, nonostante le assenze, si conferma avversario ostico e – prima di questa partita – terzo in classifica non per caso. Il primo tempo – però - è giocato a bassi ritmi da una parte e dall'altra e, di conseguenza, le occasioni latitano.









Si passa direttamente alla ripresa: Battistini non arriva per un soffio sulla punizione di Righini, Ceccaroli raccoglie la sfera sull'altro versante e ributta al centro dove Cibelli si avvita chiamando Semprini ad una super risposta. Poi, come detto, entra Badalassi e la partita cambia: lo show inizia neanche due minuti dopo l'ingresso in campo. Righini lo pesca in area e il 95, in spaccata, non lascia scampo all'estremo difensore avversario. Ancora più bello il 2-0 e la doppietta personale dell'ex Folgore: ripartenza orchestrata da Gai, servizio per il solito Righini che di prima consente a Badalassi di firmare l'immediato raddoppio in volèe. Partita virtualmente chiusa, il Pennarossa prova ad accorciare con Halilaj che si divora il possibile 2-1 dopo il traversone con il contagiri di Martin. Badalassi, invece, non perdona: anche quando non trova l'aggancio sulla verticalizzazione di Gai. Questa volta Semprini ci mette del suo e l'attaccante biancazzurro deve solo depositare in rete. E' la 13ª in 11 giornate di campionato, più di un gol a partita per Badalassi che ne fa 3 in 18 minuti. Il portiere del Penna si riscatta parzialmente sul fendente di Ceccaroli evitando il poker ma non basta: il Tre Penne vince 3-0 e non si ferma più.