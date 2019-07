Europa League, Ceci su Tre Penne-Suduva: "Noi col 4-3-3"

L'intervista al mister Stefano Ceci

Per il calcio sammarinese è ancora tempo di Coppe: domani il Tre Penne affronta i lituani del Suduva nell'andata del Secondo Turno di qualificazione di Europa League, si gioca al San Marino Stadium alle 20:30 con diretta su San Marino RTV. Poco fa, ha parlato in conferenza stampa il tecnico Stefano Ceci: "Abbiamo analizzato il loro modo di giocare e le loro caratteristiche, di solito usano la difesa a tre: o col mediano basso o col trequartista, quindi 3-5-2 o 3-4-1-2. La nostra formazione è delineata: giocheremo col 4-3-3 o col 4-5-1, a seconda di come si metteranno le cose. Non ci saranno Angelini e Nanni, che recupererà per il ritorno".