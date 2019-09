Fiorentino e Juvenes/Dogana si giocano la Supercoppa

La presentazione della Supercoppa

Il Fiorentino per chiudere con l'ennesimo trionfo una stagione perfetta, la Juvenes/Dogana per sorprendere e mettere in bacheca il trofeo. Presupposti in attesa di quello che succederà lunedì sera alle 21 a Fiorentino nella finale di Supercoppa presentata questo pomeriggio con la tradizionale conferenza di allenatori e capitani.

Il Fiorentino (30 vittorie in 30 partite) ha polverizzato tutti i record e dopo l'esperienza di Champions di fine agosto ha voglia di ripartire per rivincere tutto. "Ci alleniamo da due mesi abbondanti -dice il capitano Claudio Righi- e siamo pronti. Il gruppo è cambiato poco rispetto alla scorsa stagione e la ment"alità è rimasta quella". "Cercherò di pararle tutte -ha scherzato Elia Cecchetti, capitano che della Juvenes/Dogana è anche portiere. Sicuramente vogliamo giocarcela e abbiamo tutte le qualità che servono per poterli mettere in difficoltà".

La Supercoppa, giunta quest'anno alla sua terza edizione è dunque in attesa della terza vincitrice, la squadra che nell'albo d'oro della manifestazione succederà a Tre Fiori e Tre Penne.