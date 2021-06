Futsal Femminile: San Marino Academy in Serie A2, si fa la storia

Nel servizio l'intervista a Gabriele Cellarosi, allenatore San Marino Academy (futsal femminile)

Sette vittorie, nessuna sconfitta ed un solo pareggio: quest'ultimo è quello che consente alla San Marino Academy di Futsal Femminile di fare la storia ed essere promosse per la prima volta in A2, la seconda serie del calcio a 5 in rosa. A Bagnolo, le Titane mantengono il +3 di vantaggio ed evitano lo spareggio promozione grazie al 2-2 conquistato con spirito e grande qualità. L'Academy va per prima in vantaggio entrambe le volte, con Yesica Menin nella prima frazione di gioco e con Fulvia Dulbecco nella seconda.









Le padroni di casa reagiscono e vanno a segno con Iemmi e Maretti ma non basta: San Marino vola in Serie A2 ed il tecnico biancazzurro Gabriele Cellarosi non sta più nella pelle.

Nel servizio l'intervista a Gabriele Cellarosi, allenatore San Marino Academy (futsal femminile)