I convocati di St Kitts and Nevis per la doppia sfida di San Marino

Il Ct di St Kitts and Nevis Francisco Molina ha diramato l'elenco dei convocati in vista della doppia amichevole contro San Marino in programma per il 20 e 24 marzo.

Portieri:

Julani Archibald, Victoria

Kai Trotman, Cayon FC

Xander Parke, Leek Town FC

Difensori:

Andre Burley, Oxford City FC

Raheem Hanley, West Didsbury & Chorlton

Ruben Freeman, Barwell FC

Jay Williams, Crawley Town FC

Cayden Bennett, Walsall FC

Kieran Jaydon Brown, Notts County

Malique Roberts, Cayon FC

Anwa Springer, Newtown FC

Centrocampisti:

Raheem Somersall, North Carolina FC

Romaine Sawyers, Cardiff City FC

Tyrese Shade, Solihull Moors FC

Mervin Lewis, Cayon FC

Tyquan Terrell, St. Peter’s FC

Gabriel Vanterpool, Stockport County Academy

Kyle Kelly, Liverpool FC

Attaccanti:

Diego Edwards, Notts County

Harrison Panayiotou, Sirens FC

Omari Sterling-James, Ebbsfleet United FC

Javern Matthew, Conaree FC

Kwame Thomas, Aldershot Town

De'quan Hamilton, United Old Road Jets