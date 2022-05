Con un primo tempo da urlo il Tre Fiori batte la Folgore e torna a vincere la Coppa Titano, l’ottava della sua storia. Dopo 37 minuti i gialloblù conducono 3-0 con le reti di D’Addario, Dolcini e il rigore di capitan De Falco. A Falciano non basta il 3-1 di Fedeli. Il Tre Fiori torna in Europa e va in Conference League.