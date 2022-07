Beffa finale per un Tre Penne capace di tenere il risultato in equilibrio fino al 90’. Nell’extra time la doppietta di Nargalic per una vittoria condizionata anche da alcune decisioni arbitrali. Il Tre Penne ha contestato il rigore concesso per un presunto fallo di Lombardi su Nukic poi parato da Forti e il corner da cui è scaturito il primo gol.