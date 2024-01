La Fiorita vola. Libertas battuta 3-0

La Fiorita ha preso il volo e c'è da chiedersi chi la fermerà. Troppo ampio il gap tra i gialloblu e le squadre di media bassa classifica. A farne le spese oggi una Libertas ben messa in campo ma impotente contro questa corazzata. Protagonista assoluto l'ex San Marino calcio Tommaso Guidi. Il numero 10 si piazza dietro Nyang e Ambrosini e non dà mai punti di riferimento ai difensori della Libertas che se lo vedono sbucare un po' da tutte le parti. Il palo lo ferma al minuto 21. Poi alla mezz'ora trova lo spunto vincente, molto dubbia la sua posizione. L'assistente non alza la bandierina e il gol viene convalidato. Proteste vibranti della Libertas, che portano al giallo del tecnico Sperindio, e l'espulsione del suo secondo Nicolini. Prima del tè caldo, oggi assolutamente opportuno, ancora Guidi alla conclusione, sfera che termina alta sopra la traversa.

Al rientro il colpo di testa di Fatica con la grande parata di Del Prete, sono le prove generali del raddoppio che arriva al minuto 18. Prima c'è ancora da vedere la conclusione del solito onnipresente Tommaso Guidi, fuori di poco. Poi, come detto, il raddoppio Fiorita con il colpo di testa perentorio del centrale difensivo di Manfredini, Lorenzo Fatica, classe 1988. Stacco brillante e tre punti già in archivio. Il tris di Nyang certifica una superiorità totale della Fiorita che resta in testa ma non guadagna punti sulla Virtus che grazie alla vittoria sul Tre Fiori tiene vivo il campionato.

Allo Stadio Crescentini di Fiorentino, La Fiorita batte Libertas 3-0.