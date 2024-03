Nazionale San Marino: sei le novità, curiosità sul portiere e il caso Lazzari

Il nuovo CT Roberto Cevoli ha annunciato fin dalla sua nomina che ci sarebbe stato un notevole svecchiamento della Nazionale e così è stato. Sopra i trenta sono in tre: Dante Rossi, Enrico Golinucci e Matteo Vitaioli, al quale mancano solo 10 gettoni per raggiungere le 100 presenze in Nazionale. Linea verde con ben sei volti nuovi uno di questi sarà sicuramente titolare: debutto certo per Edoardo Colombo o Pietro Amici, uno dei due sarà il nuovo portiere della nazionale.

Le altre novità riguardano i difensori Andrea Contadini 22 anni, e il 21enne Marco Pasolini entrambi giocatori del Pietracuta campionato di Eccellenza, e il 23enne Giacomo Valentini Juvenes/Dogana. A centrocampo convocato Nicko Sensoli che ha già vinto la palma del più giovane del gruppo con i suoi 19 anni ancora da compiere, giocatore del San Giuliano City Serie D Girone D.

A proposito di centrocampo risulta a sorpresa tra i convocati Lorenzo Lazzari. Il biondo centrocampista del Victor San Marino circa tre settimane fa in allenamento ha subito un serio infortunio. Ha riportato una doppia lesione ad entrambi i legamenti della caviglia sinistra. Si allena a parte e per questo motivo non viene convocato da Stefano Cassani.

Lazzari ha saltato le partite con Ravenna, Carpi, Mezzolara e Aglianese, oggi risulta nei 23 di Cevoli per la doppia amichevole con il Saint Kitts e Nevis. Il Victor San Marino ha ricevuto l'ok dallo staff medico per un graduale ritorno di Lazzari in gruppo, mentre per la Nazionale risulta idoneo, e si allena regolarmente.

Per il club è convalescente, per la Nazionale abile e in condizioni appropriate. Cevoli, ha scelto di portare un giocatore infortunato rinunciando ad esempio, ad uno dei migliori centrocampisti del campionato sammarinese come il giocatore del Cosmos Simone Loiodice. Importantissimo il ritorno della coppia d'attacco Nanni – Berardi, con l'attaccante dell'Olbia che attraversa un ottimo momento di forma.