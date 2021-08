Pallone unico per Campionato e Coppa, lunedì i sorteggi

Il primo passo deciso verso la nuova stagione di competizioni nazionali verrà mosso lunedì sera presso la Casa del Calcio, quando – alle ore 20:30 – si terranno i sorteggi ufficiali dei calendari di Campionato Sammarinese e Coppa Titano 2021-22. Confermati i format dello scorso anno: regular season sviluppata in un girone unico con sfide di andata e ritorno tra tutte le quindici squadre iscritte al campionato sammarinese, con play-off dedicato alle migliori otto dalle quali emergerà la regina. Tra queste, quattro saranno individuate già al termine della stagione regolare, mentre le ulteriori proverranno dal turno preliminare coinvolgente le formazioni posizionatesi tra il quinto ed il dodicesimo posto. Tabellone tennistico, invece, per la Coppa Titano: bloccate le posizioni delle migliori tre del ranking, teste di serie al pari de La Fiorita che – in quanto campione uscente – debutterà all’altezza dei quarti di finale.







Sorteggio libero da vincoli di seeding per le altre undici. Quella di lunedì sarà l’occasione anche per l’annuncio di due sostanziali novità: la prima è legata al rebranding della Supercoppa Sammarinese. Il rinnovato logo che da quest’anno accompagnerà la gara unica in cui si incroceranno i detentori dei titoli di Campionato Sammarinese e Coppa Titano sarà presentato all’attenzione dei partecipanti in apertura di serata. In tal senso, potrà essere apprezzata dal vivo sabato 11 settembre (Acquaviva, 20:45) quando Folgore e La Fiorita torneranno ad incrociare i tacchetti per il primo trofeo della stagione. L’ulteriore novità legata alle competizioni sammarinesi è quella del pallone unico: la Federcalcio di San Marino ha infatti concluso un accordo con GTZ Distribution per la fornitura di palloni marchiati FSGC tanto per l’attività calcistica, quanto per quella del futsal nostrano a partire da questa stagione.