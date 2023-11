Taccola "Grazie Victor San Marino. Questi gesti di fair play fanno bene al calcio"

Nel video l'intervista a Fabio Taccola

Fabio Taccola Direttore Operativo Aglianese: "Il Victor San Marino ci aiutato in tutto e noi vogliamo ringraziare la società del Titano, in particolare Simone Celli, per averci procurato un campo su cui allenarci visto che non potevamo farlo a Montemurlo dopo abbiamo perso due nostri compaesani durante l'alluvione. Siamo partiti ieri mattina per Rimini, e non sappiamo quando torneremo che cosa ci aspetta. Nelle nostre zone è un disastro. Il comportamento della società sammarinese ci ha commosso. Ci hanno chiamato appena arrivati informandoci su tutto. Davvero una grande dimostrazione di fair play. Gesti che fanno bene al calcio".