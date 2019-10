Tecnici Federcalcio a scuola di defibrillatore

Dall’inizio del mese di ottobre la Federcalcio di San Marino, in collaborazione con Sicurezza e Salute, ha avviato un progetto in ambito medico-sanitario coordinato dal responsabile di settore e consigliere federale Simone Grana dedicato all’utilizzo del defibrillatore. L’abilitazione BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) è destinata ai tecnici dei club sammarinesi di calcio e futsal, nonché a quelli del settore giovanile. L’obiettivo è infatti quello di dotare di competenze di straordinaria importanza elementi dello staff tecnico che si trovano in campo insieme agli atleti.

Gli appuntamenti alla Casa del Calcio con 5-6 tecnici per sessione, proseguiranno fino alla metà di novembre; non è inoltre escluso possano inserirsi ulteriori corsi per conseguire l’abilitazione BLS-D vista affluenza ed interesse esercitati verso un progetto - è proprio il caso di dirlo - di vitale importanza.