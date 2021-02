"È un momento molto triste e di grande sofferenza... ci hai comunque costruito una strada e promesso ci metteremo l’anima per raggiungerla! Non mancherà la tua motivazione e spinta per conseguire gli obiettivi! Nadia, Lorenzo, Luca, Alice ed Agnese vi siamo vicini! Sempre...", questo il post di Manuel Poggiali che ha così voluto ricordare Fausto Gresini.