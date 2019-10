Formula 3 : David Schumacher trionfa in Formula Europa al Mugello

David Schumacher ha trionfato al Mugello dove questo fine settimana era in programma il penultimo round del Formula Regional European Championship, campionato internazionale organizzato da Aci Sport con vetture di Formula 3, al quale il giovane tedesco sta partecipando. Il rampollo della dinastia Schumacher - è figlio dell'ex pilota di Formula 1 Ralf e nipote del campionissimo Michael -, scattato dalla pole position sulla pista amica che lo zio sette volte iridato utilizzava spessissimo per preparare al meglio le sue Ferrari e i suoi trionfi in F1, ha mantenuto la testa della corsa fino alla bandiera a scacchi infliggendo al suo diretto avversario e compagno di team Lirim Zendeli ben 6'' e 62 millesimi di distacco. Nonostante questa sia stata la sua quarta vittoria in campionato, il titolo 2019 è andato a Frederick Vesti (Prema) Danese classe 2002