Il CIR Assoluto riparte dal Rally del Ciocco

Otto tappe stagionali ed emozioni a non finire. Torna il Campionato Italiano Rally Assoluto, e lo fa con la classica apertura al Ciocco e Valle del Serchio. Un evento giunto alla sua 46^ edizione e che, nel 2023, ritrova sia Lucca per la partenza che Castelnuovo Garfagnana per l'arrivo. Dieci le prove speciali in programma, a partire da quella spettacolo del venerdì pomeriggio. Il “grosso” della gara nella giornata di sabato: si parte alle 8 di mattina, si chiude alle 16.30 sempre sulla “Careggine”. Quasi 150 iscritti – 147, per l'esattezza – divisi tra Assoluto e Coppa Rally di Zona. Tra questi non poteva mancare il campione in carica Andrea Crugnola, ancora una volta al via del CIAR con la Citroen C3 Rally2. Lo scorso anno il varesino iniziò la propria cavalcata trionfale verso il titolo tricolore proprio dal Ciocco. E Crugnola, tra i piloti in gara, è l'unico ad aver vinto qui in Toscana.

La flotta di inseguitori però è numerosa e di alto livello: si va dalle Skoda Fabia del vice-campione Damiano De Tommaso e di Fabio Andolfi alla Polo di Giacomo Scattolon. C'è anche un po' di San Marino con il ritorno del navigatore biancazzurro Massimo Bizzocchi – in coppia con Ivan Ferrarotti – dopo la stagione nel CIR Asfalto. All'esordio nell'Assoluto, invece, Bostjan Avbelj capace nel Rally “spot” corso a Foligno di chiudere a soli 3 secondi da Crugnola. Lo sloveno si candida al ruolo di rivelazione in questo entusiasmante campionato.