Il grazie dell' USC a Rally Legend

L’Unione Sammarinese Commercio e Turismo dopo aver raccolto le opinioni degli operatori e non, ringrazia gli organizzatori, piloti e tecnici del RALLY LEGEND. La manifestazione insieme a tantissimi visitatori e appassionati provenienti 'da ogni parte del mondo' ha saputo “scaldare” non solo i motori ma tutto il territorio. Come sempre non si può accontentare tutti, visti i pro e contro esternati dalla popolazione, ma l’esempio organizzativo e l’immagine del Paese, grazie a questa manifestazione, ha varcato ogni confine. L’USC vuole ribadire che volontà, costanza e lungimiranza, portano a risultati inimmaginabili. Il RALLY LEGEND ne è l’esempio ed è per questo che il plauso è dovuto.