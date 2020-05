La MotoGP si prepara a ripartire

La Dorna ha raggiunto un accordo con il governo regionale dell'Andalusia e il circuito di Jerez per disputare i primi due GP della stagione. Le gare si terrebbero il 19 e il 26 luglio ma sarà il governo spagnolo ad avere l'ultima parola, sulla base dell'andamento della pandemia. Nel paddock sarà presente solo il personale minimo indispensabile, piloti, meccanici e ingegneri di tutte le squadre, per un totale di 1.500-2.000 persone al massimo. Non è prevista per il momento la presenza di giornalisti, a parte i tecnici che dovranno garantire le dirette televisive.