MotoGP, Marquez al rientro dopo 271 giorni dall'infortunio

Marc Marquez tornerà in sella alla sua Honda per il Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento della stagione di MotoGP. Il fuoriclasse spagnolo, 8 volte campione del mondo, rientra dopo 9 mesi dall'infortunio di Jerez ed è partito dall'aeroporto di Barcellona per raggiungere Portimao in vista delle prove libere del venerdì. “E' una bella sensazione tornare in MotoGP” - ha affermato Marquez - “abbiamo lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo ed ora posso tornare a fare ciò che amo”.