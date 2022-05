MXGP, un'altra doppietta per Tim Gajser

Dal circuito di Maggiora solo conferme per Tim Gajser. Lo storico "ferro di cavallo" con le sue salite viene allentato in un contesto quasi invernale di pioggia insistente. Gajser comincia a dominare fin da Gara 1 quando mette la sua Honda davanti a Seewer e Renaux che continua a stupire nella sua prima stagione da rookie tra i big. Per Gajser invece arriva la vittoria consecutiva numero 6. Accenni d'Italia con il quattordicesimo posto di Alessandro Lupino. Gara 2 idem come sopra. Lo sloveno non conosce battute d'arresto, questa volta Gajser esagera: 20 secondi e mezzo rifilati a Jeremy Seewer, ancora secondo con Maxime Renaux in terza posizione. Viene replicato il podio di gara-1, a conferma del fatto che – in assenza di Jorge Prado – questi sono i rapporto di forza. Ben Watson è buon quarto davanti a Ruben Fernandez mentre è sesto Mitchell Evans.