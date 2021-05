Targa Florio: De Tommaso in testa dopo la prima speciale

Dopo la prima prova speciale del Targa Florio, terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally, c'è Damiano De Tommaso davanti a tutti. Il pilota della Citroen, navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi, si è imposto nel primo stage della “Sclafani Bagni 1” con un secondo su Ciuffi ed un secondo e 3 decimi sull'irlandese Craig Breen. Solo decimo il leader del CIR Stefano Albertini ad oltre 3 secondi di distacco da De Tommaso. In gara, per il Targa Florio WRC, anche il vice-campione del mondo Thierry Neuville su Hyundai: il belga ha chiuso la prova in 1:42.3. Domani il rally siciliano entrerà nel vivo con le restanti 9 prove speciali in programma.