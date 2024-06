Baseball: San Marino cede 5-1 al BSC Grosseto

Giocatori del San Marino Baseball

Che si giochi in Maremma o in giro per l'Italia, Grosseto è indigesta alle capolista. Così, mentre Bologna cade sul diamante del BCC, il San Marino cede 5-1, in casa, al BSC. È il 4° ko in 5 gare per i Titani che comunque, nonostante il frenare, restano in vetta insieme alla Fortitudo.

A Serravalle si comincia con Pedrol che domina il line up ospite, concedendo appena un arrivo in base in tre riprese. Così, nonostante le difficoltà contro Palumbo, appena si presenta l'occasione è San Marino a sbloccarla, con Ferrini a battere in campo opposto la prima hit della partita.

Vantaggio dei Titani, ma anche vantaggio che non dura: siamo al 3° e da lì in poi Grosseto comincia un bombardamento di valide, tanto che il computo finale sarà di 10-3. E nel 4° ecco il ribaltone, col doppio di Giordani a firmare la patta e la valida di Luciani a siglare il sorpasso.

È la porta scorrevole della partita: nella parte bassa della ripresa Diaz centra un doppio con un out ma non va oltre alla terza, così, tra 5° e 6°, Grosseto la schianta. Il doppio di Maggi porta al tris, la volata di Aloma dice poker e infine, a chiudere il discorso, arriva un'altra valida di Maggi. Il buon ritorno di Quevedo, autore di un 7° inning eccellente, tampona l'emorragia, l'attacco di San Marino però non incide e dunque il risultato non cambierà più.