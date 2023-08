San Marino Open: Centrale ancora sold-out per Fabio Fognini

Nel video l'intervista con Fabio Fognini

Ancora sold-out, ancora il pubblico delle grandi occasioni. Il centrale di San Marino è pieno in ogni ordine di posto, forse anche di più. Il grande tennis targato San Marino Open è un richiamo per tutti, Fognini fa il resto. Il tennista italiano ha chiuso il programma degli ottavi di finale con il derby contro Edoardo Lavagno. Il 36enne di Arma di Taggia, sul Titano con una wild card, s'impone in 1 ora e 32 minuti battendo il numero 232 della classifica Atp 6-3/7-5. Fabio Fognini avanza e nei quarti di finale sfiderà il giovane Daniel Rincon, che in carriera conta già una vittoria dell'US Open giovanile nel 2021 e quattro tornei futures, due quest'anno in Spagna e il primo nel 2022 in Olanda battendo in finale Jacopo Berrettini, fratello di Matteo. Una sfida tutta da seguire.

Nella parte alta del tabellone i quarti di finale propongono la sfida tra Andrea Pellegrino e Alexander Weis. Pellegrino è reduce dalla vittoria in tre set contro Enrico Dalla Valle. Buon avvio, con successo 6-4 nel primo set, poi il ritorno del romagnolo che si aggiudica il secondo 6-1. Il passaggio del turno si decide al terzo, con il pugliese che s'impone per 7-5. Avversario di Andrea Pellegrino nei quarti Alexander Weis. Partito dalle qualificazioni, il tennista bolzanino ha vinto quattro partite a San Marino e sogna l'accesso in semifinale. Nel secondo turno il successo contro il monegasco Vacherot per 6-4/3-6/7-6.

Nel video l'intervista con Fabio Fognini